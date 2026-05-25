RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Nebius-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nebius-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Nebius-Anteile letztlich bei 38,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Nebius-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,591 Nebius-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 556,54 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 22.05.2026 auf 214,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +456,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 54,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at