Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Langfristige Anlage
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25.05.2026 10:03:55
RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nebius-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Nebius-Anteile letztlich bei 38,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Nebius-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,591 Nebius-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 556,54 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 22.05.2026 auf 214,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +456,54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 54,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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