Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Nebius-Anlage unter der Lupe
|
16.02.2026 10:03:48
RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nebius-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Nebius-Papier an diesem Tag bei 72,77 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hat, hat nun 13,742 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 346,85 USD, da sich der Wert eines Nebius-Anteils am 13.02.2026 auf 98,01 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 34,68 Prozent.
Insgesamt war Nebius zuletzt 24,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|81,50
|-0,61%
