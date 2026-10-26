Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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Lukrativer Nebius-Einstieg? 26.10.2026 10:04:08

RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Nebius-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.10.2021 wurde das Nebius-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nebius-Papiers betrug an diesem Tag 76,27 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,111 Nebius-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 081,29 USD, da sich der Wert einer Nebius-Aktie am 23.10.2026 auf 158,74 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 108,13 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Nebius einen Börsenwert von 43,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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