RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nebius von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Nebius eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Nebius-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nebius-Papier an diesem Tag bei 70,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, hätte er nun 141,024 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (112,95 USD), wäre die Investition nun 15 928,64 USD wert. Mit einer Performance von +59,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Nebius war somit zuletzt am Markt 28,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at