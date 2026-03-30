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Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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Nebius-Performance im Blick 30.03.2026 10:03:40

RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nebius von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Nebius-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Nebius-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Nebius-Aktie letztlich bei 22,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,823 Nebius-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 519,05 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 27.03.2026 auf 100,82 USD belief. Damit wäre die Investition 351,90 Prozent mehr wert.

Der Nebius-Wert an der Börse wurde auf 25,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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