Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Nebius-Performance im Blick
|
30.03.2026 10:03:40
RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nebius von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Nebius-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Nebius-Aktie letztlich bei 22,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,823 Nebius-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 519,05 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 27.03.2026 auf 100,82 USD belief. Damit wäre die Investition 351,90 Prozent mehr wert.
Der Nebius-Wert an der Börse wurde auf 25,33 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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