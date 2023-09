RTS-Papier Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Norilsk Nickel JSC abgeworfen

Vor Jahren in Norilsk Nickel JSC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse MIC Handel mit Norilsk Nickel JSC-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Norilsk Nickel JSC-Aktie an diesem Tag 17 000,00 RUB wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 RUB in die Norilsk Nickel JSC-Aktie investierten, hätten nun 0,006 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2023 gerechnet (17 102,00 RUB), wäre die Investition nun 100,60 RUB wert. Damit wäre die Investition 0,60 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at