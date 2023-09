RTS-Papier Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Norilsk Nickel JSC-Investment verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Norilsk Nickel JSC-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Norilsk Nickel JSC-Anteilen via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19 378,00 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,052 Norilsk Nickel JSC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2023 auf 16 346,00 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 843,53 RUB wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,65 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at