RTS-Papier NOVATEK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVATEK von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen NOVATEK-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die NOVATEK-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 108,80 RUB. Bei einer 10 000-RUB-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,019 NOVATEK-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2023 14 399,35 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 1 596,60 RUB belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,99 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at