RTS-Papier Phosagro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Phosagro-Investment eingefahren

Am 09.08.2018 wurden Phosagro-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Phosagro-Papiers betrug an diesem Tag 2 302,00 RUB. Bei einem Phosagro-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,434 Phosagro-Aktien. Die gehaltenen Phosagro-Papiere wären am 08.08.2023 3 281,93 RUB wert, da der Schlussstand 7 555,00 RUB betrug. Die Steigerung von 1 000 RUB zu 3 281,93 RUB entspricht einer Performance von +228,19 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at