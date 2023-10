RTS-Papier Phosagro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phosagro von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Phosagro-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Phosagro-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Phosagro-Papiers betrug an diesem Tag 6 260,00 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,597 Phosagro-Aktien im Depot. Die gehaltenen Phosagro-Anteile wären am 17.10.2023 10 966,45 RUB wert, da der Schlussstand 6 865,00 RUB betrug. Das entspricht einer Zunahme von 9,66 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at