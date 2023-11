RTS-Papier Phosagro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phosagro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Phosagro gewesen.

Am 01.11.2018 wurden Phosagro-Anteile via Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2 480,00 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,403 Phosagro-Aktien. Die gehaltenen Phosagro-Papiere wären am 31.10.2023 2 689,52 RUB wert, da der Schlussstand 6 670,00 RUB betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 168,95 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at