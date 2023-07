RTS-Papier PIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes PIK-Investment eingefahren

Vor Jahren in PIK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit PIK-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das PIK-Papier bei 71,25 RUB. Bei einem 100-RUB-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,404 PIK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.07.2023 auf 783,50 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 099,65 RUB wert. Aus 100 RUB wurden somit 1 099,65 RUB, was einer positiven Performance von 999,65 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at