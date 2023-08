RTS-Papier PIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen PIK-Investment verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen PIK-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit PIK-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PIK-Aktie bei 69,76 RUB. Bei einem PIK-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,335 PIK-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.08.2023 11 112,39 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 775,20 RUB belief. Damit wäre die Investition um 1 011,24 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

