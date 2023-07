RTS-Papier RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in RusHydro (Federal Hydro) abgeworfen

Vor Jahren in RusHydro (Federal Hydro) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden RusHydro (Federal Hydro)-Anteile via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,68 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die RusHydro (Federal Hydro)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 462,202 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,83 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 209,68 RUB wert. Die Steigerung von 1 000 RUB zu 1 209,68 RUB entspricht einer Performance von +20,97 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

