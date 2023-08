RTS-Papier RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in RusHydro (Federal Hydro) abgeworfen

Das RusHydro (Federal Hydro)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0,75 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 RUB in die RusHydro (Federal Hydro)-Aktie investierten, hätten nun 1 325,381 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2023 auf 0,90 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 199,34 RUB wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,93 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at