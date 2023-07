RTS-Papier RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe RusHydro (Federal Hydro)-Investition eingebracht

Wer vor Jahren in RusHydro (Federal Hydro)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem RusHydro (Federal Hydro)-Papier an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,77 RUB. Wenn ein Anleger damals 100 RUB in das RusHydro (Federal Hydro)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 129,853 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2023 auf 0,84 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,01 RUB wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,01 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at