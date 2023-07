RTS-Papier Sberbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sberbank eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sberbank-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sberbank-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Sberbank-Aktie bei 131,45 RUB. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 RUB in die Sberbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,607 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2023 auf 244,95 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 863,45 RUB wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 86,34 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at