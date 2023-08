RTS-Papier Sberbank Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Sberbank Pref abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sberbank Pref-Aktien gewesen.

Am 03.08.2020 wurde die Sberbank Pref-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sberbank Pref-Anteile bei 209,90 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,476 Sberbank Pref-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 266,41 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 126,92 RUB wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,92 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at