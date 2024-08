RTS-Papier TMK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TMK von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in TMK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden TMK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 183,85 RUB. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in die TMK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54,393 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 082,46 RUB, da sich der Wert eines TMK-Papiers am 29.07.2024 auf 166,98 RUB belief. Das entspricht einer Abnahme von 9,18 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at