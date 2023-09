RTS-Papier Transneft Pref-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Transneft Pref-Investment verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Transneft Pref-Aktie gebracht.

Am 08.09.2020 wurde die Transneft Pref-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 135 200,00 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,007 Transneft Pref-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Transneft Pref-Aktie auf 136 850,00 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 012,20 RUB wert. Damit wäre die Investition 1,22 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at