RTS-Papier Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Unipro (ex EON Russia) eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Unipro (ex EON Russia)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit der Unipro (ex EON Russia)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Unipro (ex EON Russia)-Aktie an diesem Tag 2,85 RUB wert. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 351,494 Unipro (ex EON Russia)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 650,62 RUB, da sich der Wert einer Unipro (ex EON Russia)-Aktie am 12.07.2023 auf 1,85 RUB belief. Das kommt einer Abnahme um 34,94 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at