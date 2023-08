RTS-Papier VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in VSMPO-AVISMA gekostet

Am 15.08.2022 wurden VSMPO-AVISMA-Anteile via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die VSMPO-AVISMA-Aktie an diesem Tag 57 480,00 RUB wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 RUB in die VSMPO-AVISMA-Aktie investierten, hätten nun 0,002 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2023 90,61 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 52 080,00 RUB belief. Die Abnahme von 100 RUB zu 90,61 RUB entspricht einer negativen Performance von 9,39 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at