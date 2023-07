RTS-Papier VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes VSMPO-AVISMA-Investment eingebracht

Am 18.07.2022 wurde das VSMPO-AVISMA-Papier an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57 180,00 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die VSMPO-AVISMA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,175 VSMPO-AVISMA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 49 080,00 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 8 583,42 RUB wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,17 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at