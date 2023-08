RTS-Papier VTB Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe VTB Bank-Investition eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die VTB Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das VTB Bank-Papier letztlich bei 0,02 RUB. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 RUB in die VTB Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 56 753,689 Anteilen. Die gehaltenen VTB Bank-Anteile wären am 04.08.2023 1 489,22 RUB wert, da der Schlussstand 0,03 RUB betrug. Das entspricht einem Anstieg um 48,92 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at