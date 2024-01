RTS-Papier VTB Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VTB Bank-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden VTB Bank-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand die VTB Bank-Aktie an diesem Tag bei 0,05 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die VTB Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 204 331,835 VTB Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.01.2024 auf 0,02 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 106,25 RUB wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,94 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at