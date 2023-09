RTS-Titel Federal Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Federal Grid-Investment verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Federal Grid gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Federal Grid-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Federal Grid-Anteile 0,10 RUB wert. Bei einem Federal Grid-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10 121,457 Federal Grid-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Federal Grid-Aktien wären am 08.09.2023 1 323,89 RUB wert, da der Schlussstand 0,13 RUB betrug. Die Steigerung von 1 000 RUB zu 1 323,89 RUB entspricht einer Performance von +32,39 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at