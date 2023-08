RTS-Titel Gazprom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Gazprom PJSC abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse MIC Handel mit der Gazprom PJSC-Aktie statt. Der Schlusskurs des Gazprom PJSC-Papiers betrug an diesem Tag 174,10 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,574 Gazprom PJSC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2023 auf 176,48 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,37 RUB wert. Aus 100 RUB wurden somit 101,37 RUB, was einer positiven Performance von 1,37 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at