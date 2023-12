RTS-Titel Gazprom PJSC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Gazprom PJSC von vor 3 Jahren angefallen

Die Gazprom PJSC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 190,08 RUB. Bei einem 10 000-RUB-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 52,609 Gazprom PJSC-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.12.2023 auf 162,33 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 540,09 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,60 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at