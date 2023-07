RTS-Titel INTER RAO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INTER RAO verloren

Bei einem frühen Investment in INTER RAO-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 25.07.2020 wurde die INTER RAO-Aktie an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die INTER RAO-Anteile bei 6,02 RUB. Bei einem INTER RAO-Investment von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,625 INTER RAO-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,77 RUB, da sich der Wert einer INTER RAO-Aktie am 24.07.2023 auf 4,14 RUB belief. Das entspricht einer Abnahme von 31,23 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at