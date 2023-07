RTS-Titel LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in LUKOIL Oil Company abgeworfen

Vor Jahren in LUKOIL Oil Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das LUKOIL Oil Company-Aktie via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des LUKOIL Oil Company-Papiers betrug an diesem Tag 3 645,50 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in das LUKOIL Oil Company-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,274 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LUKOIL Oil Company-Papiere wären am 12.07.2023 1 512,82 RUB wert, da der Schlussstand 5 515,00 RUB betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,28 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at