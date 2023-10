RTS-Titel LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in LUKOIL Oil Company von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LUKOIL Oil Company-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit dem LUKOIL Oil Company-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2 090,00 RUB wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,478 LUKOIL Oil Company-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.10.2023 3 525,84 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 7 369,00 RUB belief. Damit beträgt die Performance des Investments +252,58 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at