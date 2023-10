RTS-Titel LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LUKOIL Oil Company verdient

Bei einem frühen Investment in LUKOIL Oil Company-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 12.10.2020 wurde die LUKOIL Oil Company-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die LUKOIL Oil Company-Aktie bei 4 453,50 RUB. Wer vor 3 Jahren 10 000 RUB in die LUKOIL Oil Company-Aktie investiert hat, hat nun 2,245 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 850,45 RUB, da sich der Wert einer LUKOIL Oil Company-Aktie am 11.10.2023 auf 7 059,00 RUB belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,50 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at