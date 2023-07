RTS-Titel Mechel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mechel abgeworfen

Vor Jahren in Mechel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Mechel-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,26 RUB wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 RUB in die Mechel-Aktie investiert hat, hat nun 155,618 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.07.2023 gerechnet (191,35 RUB), wäre die Investition nun 29 777,47 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 197,77 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at