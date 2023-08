RTS-Titel Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Investition eingebracht

Am 08.08.2022 wurde das Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papier an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete das Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papier bei 247,15 RUB. Bei einem Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,046 Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papiers auf 289,00 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 169,33 RUB wert. Damit hätte sich das Investment um 16,93 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at