RTS-Titel Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Moscow Exchange MICEX-RTS abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand das Moscow Exchange MICEX-RTS-Papier an diesem Tag bei 136,70 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,315 Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2023 gerechnet (172,45 RUB), wäre die Investition nun 1 261,52 RUB wert. Damit hätte sich das Investment um 26,15 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at