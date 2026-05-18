Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Nebius-Anlage unter der Lupe
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18.05.2026 10:04:29
RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingefahren
Am 18.05.2016 wurden Nebius-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,12 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 523,013 Nebius-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.05.2026 115 031,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 050,31 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Nebius zuletzt 55,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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