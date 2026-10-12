RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nebius-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Nebius-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 129,58 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 77,172 Nebius-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nebius-Papiers auf 221,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 060,50 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 060,50 USD, was einer positiven Performance von 70,61 Prozent entspricht.

Nebius markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at