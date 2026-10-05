Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Nebius-Performance
|
05.10.2026 10:03:43
RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Nebius-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nebius-Papier investiert hätte, hätte er nun 45,496 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nebius-Aktien wären am 02.10.2026 11 046,86 USD wert, da der Schlussstand 242,81 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 11 046,86 USD entspricht einer Performance von +1 004,69 Prozent.
Nebius wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
10:03
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Nebius acquires Inferize to strengthen Nebius Token Factory's production inference stack (EQS Group)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
28.09.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|209,05
|-3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.