RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Nebius-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nebius-Papier investiert hätte, hätte er nun 45,496 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nebius-Aktien wären am 02.10.2026 11 046,86 USD wert, da der Schlussstand 242,81 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 11 046,86 USD entspricht einer Performance von +1 004,69 Prozent.

Nebius wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at