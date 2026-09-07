Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Frühes Investment
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07.09.2026 10:04:00
RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nebius-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,01 USD wert. Bei einem Nebius-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,543 Nebius-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nebius-Anteile wären am 04.09.2026 1 028,58 USD wert, da der Schlussstand 226,39 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 928,58 Prozent angezogen.
Am Markt war Nebius jüngst 61,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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