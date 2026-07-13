Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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Nebius-Investition 13.07.2026 10:04:05

RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nebius eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Nebius-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,00 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 45,455 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.07.2026 9 984,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,65 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 898,41 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Nebius eine Marktkapitalisierung von 55,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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