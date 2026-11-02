Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lohnender Nebius-Einstieg?
|
02.11.2026 10:03:52
RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Nebius-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Nebius-Aktie bei 18,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, befänden sich nun 535,045 Nebius-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 154,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82 471,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 724,72 Prozent zugenommen.
Der Nebius-Wert an der Börse wurde auf 42,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
10:03
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|140,86
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.