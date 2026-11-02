RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nebius-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Nebius-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Nebius-Aktie bei 18,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, befänden sich nun 535,045 Nebius-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 154,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82 471,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 724,72 Prozent zugenommen.

Der Nebius-Wert an der Börse wurde auf 42,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at