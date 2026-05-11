Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Hochrechnung
|
11.05.2026 10:04:47
RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nebius-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,803 Nebius-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 797,88 USD, da sich der Wert eines Nebius-Anteils am 08.05.2026 auf 177,05 USD belief. Damit wäre die Investition um 179,79 Prozent gestiegen.
Nebius markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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