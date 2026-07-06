RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nebius-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nebius-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Nebius-Papier bei 70,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,413 Nebius-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (215,62 USD), wäre die Investition nun 304,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 204,76 Prozent angezogen.

Nebius erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at