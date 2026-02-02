Nebius Aktie

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

Nebius-Anlage im Blick 02.02.2026 10:04:30

RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nebius-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Nebius-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Nebius-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nebius-Anteile bei 32,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 306,185 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 85,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 083,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 160,84 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nebius belief sich zuletzt auf 21,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

