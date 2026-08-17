Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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Nebius-Investition 17.08.2026 10:04:12

RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nebius von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Nebius-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nebius-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nebius-Aktie 71,62 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, befänden sich nun 1,396 Nebius-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 387,71 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 14.08.2026 auf 277,68 USD belief. Damit wäre die Investition 287,71 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Nebius belief sich jüngst auf 69,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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