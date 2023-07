RTS-Titel Phosagro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Phosagro abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Phosagro-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7 262,00 RUB. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 RUB in die Phosagro-Aktie investierten, hätten nun 1,377 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Phosagro-Papiere wären am 25.07.2023 10 231,34 RUB wert, da der Schlussstand 7 430,00 RUB betrug. Aus 10 000 RUB wurden somit 10 231,34 RUB, was einer positiven Performance von 2,31 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at