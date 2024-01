RTS-Titel Phosagro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Phosagro-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phosagro-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Phosagro-Aktie via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die Phosagro-Aktie an diesem Tag 6 332,00 RUB wert. Bei einem Phosagro-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,158 Phosagro-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.01.2024 gerechnet (6 661,00 RUB), wäre das Investment nun 1 051,96 RUB wert. Das entspricht einem Plus von 5,20 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at