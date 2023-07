RTS-Titel PIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in PIK abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse MIC Handel mit dem PIK-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 752,50 RUB. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 RUB in die PIK-Aktie investierten, hätten nun 1,329 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der PIK-Aktie auf 775,40 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 030,43 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,04 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at