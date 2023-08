RTS-Titel PIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in PIK abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden PIK-Anteile via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 497,00 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 RUB in die PIK-Aktie investierten, hätten nun 20,121 Anteile im Besitz. Die gehaltenen PIK-Papiere wären am 02.08.2023 16 334,00 RUB wert, da der Schlussstand 811,80 RUB betrug. Damit wäre die Investition um 63,34 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at