RTS-Titel Rosneft Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Rosneft Oil Company-Investment abgeworfen

Vor Jahren in Rosneft Oil Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.08.2022 wurde die Rosneft Oil Company-Aktie via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Rosneft Oil Company-Papier bei 344,80 RUB. Investoren, die vor 1 Jahr 100 RUB in die Rosneft Oil Company-Aktie investierten, hätten nun 0,290 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Rosneft Oil Company-Aktien wären am 18.08.2023 158,64 RUB wert, da der Schlussstand 547,00 RUB betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,64 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at